Полпред Президента в УрФО Владимир Якушев возглавит Генсовет «Единой России»

ВУ

Владимир Уфимцев

Написали, что Якушев - это еще и полпред президента на Урале? А что они делают, эти "смотрящие" от президента в регионе? Глаза и уши его? Чтобы вовремя крикнуть, как бывало в истории Государства Российского, "Слово и Дело"? И... повели, болезного, в каморку Малюты Скуратова, "на правёж"... Таки нет ведь и этой работы у них, от слова "совсем". Если судить по нашей области, что только ни творили с ней эти самые "губернаторы от народа"... Или, точнее, губернаторы - против народа! Только фамилии одни чего говорят, вот был Юревич (что "дорожная революция", что дело о "триллионах" или как созавалась "Макфа", везде украдены миллиарды!). Или Дубровский, бывший генеральный ММК, и его дело о подготовке города к БРИКС и опять... "дорожное дело". И снова украдены миллиарды). И, что самое удивительное, при живых полпредах в регионе, все они... по зеленой дорожке отбывают с несметными сокровищами на "зимние квартиры", кто в Лондон, кто в Швейцарию, на покой... Ничего не вижу, не слышу и не скажу?..