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  • Владимир Уфимцев
    Написали, что Якушев - это еще и полпред президента на Урале? А что они делают, эти "смотрящие" от президента в регио...Полпред Президент...
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Полпред Президента в УрФО Владимир Якушев возглавит Генсовет «Единой России»

Полпред Президента в УрФО Владимир Якушев возглавит Генсовет «Единой России»

В соответствии с Уставом партии Владимир Якушев станет секретарём Генсовета после проведения Съезда и обновления состава Генерального совета «Единой России» Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев провёл встречу с Андреем Турчаком и Владимиром Якушевым.

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Комментарии
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Владимир Уфимцев
Написали, что Якушев - это еще и полпред президента на Урале? А что они делают, эти &quot;смотрящие&quot; от президента в регионе? Глаза и уши его? Чтобы вовремя крикнуть, как бывало в истории Государства Российского, &quot;Слово и Дело&quot;? И... повели, болезного, в каморку Малюты Скуратова, &quot;на правёж&quot;... Таки нет ведь и этой работы у них, от слова &quot;совсем&quot;. Если судить по нашей области, что только ни творили с ней эти самые &quot;губернаторы от народа&quot;... Или, точнее, губернаторы - против народа! Только фамилии  одни чего говорят, вот был Юревич (что &quot;дорожная революция&quot;, что дело о &quot;триллионах&quot; или как созавалась &quot;Макфа&quot;, везде украдены миллиарды!). Или Дубровский, бывший генеральный ММК, и его дело о подготовке города к БРИКС и опять... &quot;дорожное дело&quot;. И снова украдены миллиарды). И, что самое удивительное, при живых полпредах в регионе,   все они... по зеленой дорожке отбывают с несметными сокровищами на &quot;зимние квартиры&quot;, кто в Лондон, кто в Швейцарию, на покой... Ничего не вижу, не слышу и не скажу?..
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