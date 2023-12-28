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Китай

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Текст речи Си Цзиньпина на встрече с представителями китайской и вьетнамской молодежи и деятелями, которые внесли вклад в развитие дружбы двух стран, опубликован отдельной брошюрой

Пекин, 27 декабря /Синьхуа/ -- Текст речи генерального секретаря ЦК КПК, председателя КНР Си Цзиньпина, прозвучавшей на встрече с представителями китайской и вьетнамской молодежи и деятелями, которые внесли вклад в развитие китайско-вьетнамской дружбы, был опубликован отдельной брошюрой.

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