Молодая семья из Шатуры переехала в новую квартиру за счет госпрограммы

Жительница Шатуры Анна Бугрова переехала с двумя детьми из комнаты в просторную квартиру. Это стало возможным за счет подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» госпрограммы Московской области «Жилище».
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