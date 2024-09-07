В Россию потянулись британцы. Предложение Путина оказалось дороже многолетней пропаганды

Фото: Царьград8,4K прочтений Вчера Предложение Путина заинтересовало жителей Европы. В Россию потянулись британцы и не только.
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