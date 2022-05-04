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Она должна была провести жизнь в трущобах, а стала первой леди Филиппин: «Стальная бабочка» Имельда Маркос

Она должна была провести жизнь в трущобах, а стала первой леди Филиппин: «Стальная бабочка» Имельда Маркос

Она была целеустремленной и уверенной в себе, а ещё Имельда Маркос точно знала, на какие жертвы готова ради того, чтобы стать человеком, который не нуждается ни в чём.

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