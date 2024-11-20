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Мистика от Павшего

4 подписчика

Свежие комментарии

  • Павший Дух
    Я неординарная личность, пишу мистику, рассуждения моего сознания. Задаю вопросы, на которые нет ответов.Чистка..
  • Павший Дух
    Любая вера помогает жить, не обязательно она должна быть религиозной. Вера — это мечта, мечта в светлое будущее. Така...Культ..
  • Павший Дух
    Верить можно только в ложь — правда не нуждается в вере.Культ..

Нам ложь милей..

Нам ложь милей..

Мистика от Павшего.Павший Дух.Нам ложь мила, раз врёте, как истинный христианин, что бог здесь зло, которого придумал здесь избранный народ для всех, а больше для себя, чтоб повелевать, раз избранными они считают здесь себя у зла.

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