Нам ложь милей..

Мистика от Павшего.Павший Дух.Нам ложь мила, раз врёте, как истинный христианин, что бог здесь зло, которого придумал здесь избранный народ для всех, а больше для себя, чтоб повелевать, раз избранными они считают здесь себя у зла.
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