Почему Уиткофф так часто посещает Россию: раскрыта причина

Специальный посланник США Стив Уиткофф© AP Photo / Alex Brandon Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф своими визитами и "челночной дипломатией" может готовить Россию и Украину к переговорам, поделился мнением с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
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