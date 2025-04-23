В Лабытнанги создается эвакуационная комиссия

Власти Лабытнанги намерены создать эвакуационную комиссию, которая будет отвечать за планирование, подготовку, организацию спасения населения, материальных и культурных ценностей при чрезвычайных ситуациях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии