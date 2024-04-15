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Шведский министр в восторге от использования Украиной беспилотников 

Шведский министр в восторге от использования Украиной беспилотников 

Швеция решила передать Украине 10 боевых кораблей и 20 штурмовых лодок, которые будут использоваться береговой обороной.

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