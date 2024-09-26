МИД Украины призывает американских законодателей официально отвергнуть предложенный Пекином план, предполагающий перемирие по текущей линии фронта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Я говорю это как чернокожий, как потомок рабов из Африки»: глава МИД Британии в ООН обвинил президента РФ в попытке «создать империю»
- «Группа рядового Ивана»: Четверо срочников больше месяца находились в окружении в Курской области, собирая информацию о противнике
- Небензя: Если Запад не дает убрать киевский режим мирным путём, Россия сделает это военным
Свежие комментарии