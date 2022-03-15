Автобусы из Ростовской области вывозят мирных жителей из украинского Мариуполя

Пока в Мариуполе идут уличные бои, во время которых город зачищают от украинских националистов, ВС России прорвали блокаду города и открыли гуманитарные коридоры для мирных жителей, которые долгое время находились в заложниках у украинских военных.
Пока в Мариуполе идут уличные бои, во время которых город зачищают от украинских националистов, ВС России прорвали блокаду города и открыли гуманитарные коридоры для мирных жителей, которые долгое время находились в заложниках у украинских военных.
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