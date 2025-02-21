Новый лёгкий ручной пулемёт с ленточным питанием РПЛ-20 появился в зоне СВО Новый ручной пулемет РПЛ-20, разработанный концерном «Калашников», уже применяется российскими военными в зоне СВО.
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Новый лёгкий ручной пулемёт с ленточным питанием РПЛ-20 появился в зоне СВО Новый ручной пулемет РПЛ-20, разработанный концерном «Калашников», уже применяется российскими военными в зоне СВО.
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