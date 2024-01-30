Кто разгромил Германию в 45-м по мнению французов разных лет

Natalija Osminina

Вот так и делается история. И это на наших глазах, при живых еще очевидцах Второй Мировой, массе фотодокументации, при всеобщей грамотности и существовании Интернета. А что хотеть от тех летописсей, которые единственно грамотный монах старательно выписывал в подземелье под заказ короля?