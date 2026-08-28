Примечания
ГЛАВНАЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСЕВАСТОПОЛЬ-КРЫМ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Примечания

136 755 подписчиков

В украинских соцсетях усомнились в подлинности нового видеообращения Зеленского из Запорожья

В украинских соцсетях усомнились в подлинности нового видеообращения Зеленского из Запорожья

В интернете разгорелся скандал вокруг свежего видеоролика, опубликованного Владимиром Зеленским. Блогеры и пользователи соцсетей заподозрили, что кадры, которые должны были демонстрировать присутствие украинского президента на въезде в Запорожье, на самом деле сняты с использованием зеленого фона и последующего монтажа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии