В украинских соцсетях усомнились в подлинности нового видеообращения Зеленского из Запорожья

В интернете разгорелся скандал вокруг свежего видеоролика, опубликованного Владимиром Зеленским. Блогеры и пользователи соцсетей заподозрили, что кадры, которые должны были демонстрировать присутствие украинского президента на въезде в Запорожье, на самом деле сняты с использованием зеленого фона и последующего монтажа.