6 глубочайших ям в истории

Виктор Луговой

"Вокруг колодца возвели полуметровую стену из кремния и кирпича" Наверно, всё-таки из кремня? Кремень в обычном понимании у нас вродь как кварец, сиречь кремниесодержащий минерал. А, например, в зажигалочных кремнях кремния нет совсем. Би кеафул, май мен, писамшы.