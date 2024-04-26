Вудингдинский колодец, возможно, и носит звание самого глубокого колодца в мире, вырытого вручную, но на первый взгляд это всего лишь небольшой крытый колодец — ничего особенного.
6 глубочайших ям в истории
Комментарии
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Виктор Луговой
"Вокруг колодца возвели полуметровую стену из кремния и кирпича" Наверно, всё-таки из кремня? Кремень в обычном понимании у нас вродь как кварец, сиречь кремниесодержащий минерал. А, например, в зажигалочных кремнях кремния нет совсем. Би кеафул, май мен, писамшы.
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