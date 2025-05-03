Чем опасен прецедент с отказом от части «новых территорий» РФ

Чем ближе День Победы, который Россия и бывшие союзники СССР по антигитлеровской коалиции отмечают 9-го и 8-го мая, соответственно, тем больше спекуляций на тему того, кто именно победил Третий рейх и милитаристскую Японию.
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