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Сколько кальция и D3 пить в сутки: нормы, дробный прием и контроль анализов

Надпись «Кальций 1250 мг» на упаковке путает чаще всего: это вес соли, а элементарного минерала в такой таблетке около 500 мг.

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