Полицейские на Украине задавили мужчину, препятствовавшего силовой мобилизации

В городе Каменском (Днепродзержинске) Днепропетровской области Украины полицейский автомобиль переехал мужчину, пытавшегося спасти знакомого от принудительной мобилизации.
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