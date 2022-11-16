Америка окончательно ссорится с арабами. Теперь уже точно не придётся рассчитывать на энергоресурсы ОАЭ и Саудовской Аравии

На днях во всемирно известном американском Washington Post вышла заметка вот такого содержания: представители американской разведки составили секретный отчет, в котором подробно описаны обширные попытки манипулировать американской политической системой со стороны Объединенных Арабских Эмиратов, которые долгое время считались близким и надежным партнером Типа, те за прошедшие пять лет потратили на проталкивание своей политической линии в Штатах больше 150-ти миллионов долларов.