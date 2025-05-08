Минобороны России отчиталось о соблюдении объявленного Путиным перемирия

Минобороны России заявило о прекращении боевых действий на время перемирия Российские войска прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях зоны специальной военной операции (СВО) на время объявленного президентом Владимиром Путиным перемирия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии