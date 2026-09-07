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Русская Семёрка

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Через Гоби и Хинган: как в августе 1945-го советские танки прошли там, где японцы ждали только кавалерию

Японское командование в Маньчжурии исходило из простого допущения: главный удар Красной армии придёт с востока, из Приморья, или с севера, через Амур, — там, где есть дороги и куда упираются железнодорожные линии.

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