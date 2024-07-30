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ФСИН опровергла виниры за 800 тыс. руб. для члена банды Цапка

ФСИН опровергла виниры за 800 тыс. руб. для члена банды Цапка

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области опровергло информацию о том, что пожизненно осужденный член банды «Цапков» Владимир Алексеев установил виниры за 800 тысяч рублей в ростовском СИЗО-1 .

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