ФСИН опровергла виниры за 800 тыс. руб. для члена банды Цапка

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области опровергло информацию о том, что пожизненно осужденный член банды «Цапков» Владимир Алексеев установил виниры за 800 тысяч рублей в ростовском СИЗО-1 .
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