Что будет с санкциями против Северной Кореи после вето России в ООН?

Ранее этой весной Россия наложила вето на предложение Совета Безопасности ООН о продлении «группы экспертов», которая следила за реализацией санкций ООН в отношении ядерной и баллистических ракетных программ Северной Кореи с 2009 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии