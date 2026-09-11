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Царьград

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Оперативный штаб: Дрон атаковал авто в Белгороде, есть жертвы

Оперативный штаб: Дрон атаковал авто в Белгороде, есть жертвы

В результате атаки ВСУ на поселок Октябрьский в Белгородской области с использованием FPV-дрона погибла женщина; трое человек, включая ребенка с тяжелыми травмами, получили ранения и доставлены в больницу, сообщает оперативный штаб.

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