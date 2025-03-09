Ранняя весна — самое цветущее время года в России. История этого праздника приняла странный оборот: из радикального феминизма и идей равноправия Клары Цеткин и Розы Люксембург он превратился в один из самых женственных национальных праздников весны, который немыслим без цветов.
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