﻿﻿Ранняя весна — самое цветущее время года в России. История этого праздника приняла странный оборот: из радикального феминизма и идей равноправия Клары Цеткин и Розы Люксембург он превратился в один из самых женственных национальных праздников весны, который немыслим без цветов.