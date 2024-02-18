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Японский холдинг планирует вложить 100 миллиардов долларов в ARM для создания ...

Японский холдинг планирует вложить 100 миллиардов долларов в ARM для создания ...

Японский холдинг планирует вложить 100 миллиардов долларов в ARM для создания конкурента NVIDIA в сфере ИИАвторитетное издание Bloomberg сообщает о том, что по данным их источников, японский холдинг Softbank планирует вложить астрономическую сумму в размере 100 миллиардов долларов в компанию ARM Holdings, в которой Softbank уже является мажоритарным акционером, для… источник.

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