Японский холдинг планирует вложить 100 миллиардов долларов в ARM для создания конкурента NVIDIA в сфере ИИАвторитетное издание Bloomberg сообщает о том, что по данным их источников, японский холдинг Softbank планирует вложить астрономическую сумму в размере 100 миллиардов долларов в компанию ARM Holdings, в которой Softbank уже является мажоритарным акционером, для… источник.