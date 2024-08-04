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Соседи по коммунальной квартире облили друг друга кипятком и отправились в больницу

Соседи по коммунальной квартире облили друг друга кипятком и отправились в больницу

В Санкт-Петербурге две соседки были госпитализированы после драки и обливания их кипятком. Инцидент произошел в ночь на 4 августа, когда одна из женщин набрала номер 112 и сообщила, что соседка по коммунальной квартире облила ее кипятком и затеяла драку.

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