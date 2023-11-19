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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жерар Пике: «Барса» играет не так, как все ожидали, но я на 100% уверен в Хави. Кого назначать вместо него?»

Жерар Пике: «Барса» играет не так, как все ожидали, но я на 100% уверен в Хави. Кого назначать вместо него?»

«Сейчас «Барса» играет не так, как все ожидали. Все как всегда: в этом клубе максимальные требования и, хоть с точки зрения результата все не так плохо, ощущения не самые приятные.

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