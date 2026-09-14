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Мировое обозрение

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Вучич заявил, что подаст в отставку 27 сентября

Вучич заявил, что подаст в отставку 27 сентября

Президент Сербии Александр Вучич объявил о намерении сложить с себя полномочия 27 сентября. Заявление прозвучало в эфире телеканала Pink и стало неожиданным даже для тех, кто внимательно следил за политической хроникой Белграда последних недель.

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