В Ленобласти завершают ремонт участка дороги вдоль Кургальского заказника

Далее начнётся обновление моста через Липовскую протоку Около Усть-Луги в Кингисеппском районе завершается ремонт участка дороги вдоль Кургальского заказника, далее начинается обновление моста через Липовскую протоку, сообщили сегодня в телеграм-канале дорожного комитета региона.