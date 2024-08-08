В Ленобласти завершают ремонт участка дороги вдоль Кургальского заказника

Далее начнётся обновление моста через Липовскую протоку Около Усть-Луги в Кингисеппском районе завершается ремонт участка дороги вдоль Кургальского заказника, далее начинается обновление моста через Липовскую протоку, сообщили сегодня в телеграм-канале дорожного комитета региона.
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