Песков назвал решение ЕСПЧ по Одессе проблеском здравого смысла

Признание Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) вины Украины в событиях, произошедших в Одессе 2 мая 2014 года, воспринимается как шаг к здравомыслию, однако для более комплексных выводов этого одного примера недостаточно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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