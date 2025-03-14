Песков назвал решение ЕСПЧ по Одессе проблеском здравого смысла

Признание Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) вины Украины в событиях, произошедших в Одессе 2 мая 2014 года, воспринимается как шаг к здравомыслию, однако для более комплексных выводов этого одного примера недостаточно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.