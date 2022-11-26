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Андрей Багин: «Я приехал в Пермь оценки побольше получить. В Москве был злой не на второе место, а на нас больше»

Танцоры на льду Софья Тютюнина и Андрей Багин прокомментировали выступление в ритм-танце на этапе Гран-при России в Перми (1-е место).

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