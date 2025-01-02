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Республиканец Джоэл Каплан возглавит международные отношения в Meta

Республиканец Джоэл Каплан возглавит международные отношения в Meta

Джоэл Каплан, республиканец, станет главой международных отношений в компании Meta. Взамен Ника Клегга, Meta стремится восстановить отношения с Дональдом Трампом, ранее признав жесткую цензуру в своих соцсетях.

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