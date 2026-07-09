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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клишина об иске ВФЛА в CAS: «Подобное решение нужно было принимать много лет назад. Потеряно несколько поколений талантливых спортсменов»

Призер ЧМ в прыжках в длину Дарья Клишина считает правильным, но сильно опоздавшим обращение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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