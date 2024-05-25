АТОР: Российских туристов будут проверять при выезде из Египта

Российские туристы рассказали АТОР о прохождении пограничного контроля в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Процесс проверки при выезде из Египта может быть непредсказуемым, начиная с проверки паспортов сразу после входа в терминал, затем регистрации на рейс и тщательной проверки багажа.