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В Германии заподозрили Шольца во лжи по Taurus из-за записи беседы офицеров

В Германии заподозрили Шольца во лжи по Taurus из-за записи беседы офицеров

Global Look Press/Sebastian Kahnert/dpa Канцлер Германии Олаф Шольц, возможно, лжет, заявляя о недопустимости отправке Киеву ракет Taurus из-за того, что этот шаг потребовал бы прямого участия немецких специалистов в настройке на Украине оборудования, заявили в издании Focus.

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