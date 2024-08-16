Медвежий угол
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Медвежий угол

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Поставили на колени и начали снимать: Дети мигрантов жестоко издевались над русскими ребятами

Поставили на колени и начали снимать: Дети мигрантов жестоко издевались над русскими ребятами

Фото: shutterstock Дети мигрантов жестоко издевались над русскими ребятами 8 и 6 лет из Красноярска.

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Комментарии
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Александр Павлов
С вами понятно.
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7 час.
А
Александр
Видно же кто и с чем пришел. Только наш ясноокий не замечает. Образование советское мешает. Но и учебники поменяли. А толку? Может, ему как Вию поднять веки?
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6 час.
Андрей Павлов
На все вопросы и хотелки в комментах  ответ один. Мигранты нужны олигархам. В капиталистическом государстве, каковым уже треть века является Россия, власть во главе с президентом олигархов обслуживает. Если смотреть с этой позиции, то все, перечисленное в многочисленных статьях на эту тему, легко объяснимо. В том числе действия чиновников, полицаев и судейских.
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1 час.

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