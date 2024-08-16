Поставили на колени и начали снимать: Дети мигрантов жестоко издевались над русскими ребятами

Видно же кто и с чем пришел. Только наш ясноокий не замечает. Образование советское мешает. Но и учебники поменяли. А толку? Может, ему как Вию поднять веки?

Андрей Павлов

На все вопросы и хотелки в комментах ответ один. Мигранты нужны олигархам. В капиталистическом государстве, каковым уже треть века является Россия, власть во главе с президентом олигархов обслуживает. Если смотреть с этой позиции, то все, перечисленное в многочисленных статьях на эту тему, легко объяснимо. В том числе действия чиновников, полицаев и судейских.