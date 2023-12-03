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Еще две женщины обвинили игрока АПЛ в сексуальном насилии. Его уже обвиняли в трех подобных случаях

Еще две женщины обвинили игрока АПЛ в сексуальном насилии. Его уже обвиняли в трех подобных случаях

Ранее стало известно, что неназванному игроку одного из клубов АПЛ были предъявлены обвинения в трех эпизодах сексуального насилия от трех женщин: предположительно, первые инциденты произошли в апреле и июне 2021 года, а последний – в июне 2022-го.

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