Еще две женщины обвинили игрока АПЛ в сексуальном насилии. Его уже обвиняли в трех подобных случаях

Ранее стало известно, что неназванному игроку одного из клубов АПЛ были предъявлены обвинения в трех эпизодах сексуального насилия от трех женщин: предположительно, первые инциденты произошли в апреле и июне 2021 года, а последний – в июне 2022-го.