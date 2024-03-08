РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

256 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вик Норд
    Гниды,пособники пассивных,и активных западных экстремистов...Позор, подлость и...
  • Ливень
    интересно а какие (возможные) террористические атаки будут на этом поганом туманном островке и в северо недоамериканс...Посольство США в ...
  • Vladimir Orekhov
    Похоже, фактически Залужный назначен "главкомом", управляющим войной Запада против России на территории Украины (сила...Зеленский отправи...

Над Белгородской областью сбиты ещё два беспилотника

Над Белгородской областью сбиты ещё два беспилотника

Сегодня около 13.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением двух беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх