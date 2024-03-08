Над Белгородской областью сбиты ещё два беспилотника

Сегодня около 13.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением двух беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии