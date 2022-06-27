Пленные боевики ВСУ из окружения под Лисичанском: Мы не стреляли, только рыли окопы (трусливые обоссавшиеся от страха мрази) В сети появились материалы с экспресс-допросом солдат ВСУ, взятых в плен в районе Горского и Золотого под Лисичанском.