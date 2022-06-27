Темы дня

123 299 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иваныч Иванов
    ГусЫня, а ты чего это замуж вышел? знал, что тролл-бандеровец хохлобабуин мЫкола кривенКО- жопашник дырявый, но, чтоб...Вывалившей поимен...
  • ЭМИЛЬ ВАТМАХЕР
    " "работающие с президентом" у Вас получились "помощниками президента".", ___________________________________________...В СССР жизнь была...
  • Алексей А
    В СССР Я имел в видуВ СССР жизнь была...

Пленные боевики ВСУ из окружения под Лисичанском: Мы не стреляли, только рыли окопы

Пленные боевики ВСУ из окружения под Лисичанском: Мы не стреляли, только рыли окопы

Пленные боевики ВСУ из окружения под Лисичанском: Мы не стреляли, только рыли окопы (трусливые обоссавшиеся от страха мрази) В сети появились материалы с экспресс-допросом солдат ВСУ, взятых в плен в районе Горского и Золотого под Лисичанском.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх