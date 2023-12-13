Риттер: "Ланцеты" парализовали Украину и доминируют над полем боя, пугая танки и личный состав ВСУ

На Украине продолжают верить и надеяться, что Владимир Зеленский не зря съездил в Вашингтон, пытаясь переубедить республиканцев в их нежелании отдать свои голоса за военную помощь Украине в её противостоянии с Россией, а в Европе «клуб друзей Виктора Орбана» в лице словацкого премьер-министра … .