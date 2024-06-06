Минфин хочет увеличить расходы по льготным ипотечным программам на 25%

Минфин предлагает в текущем году увеличить расходы по льготной и семейной ипотечным программам на 25%, пишут “Ведомости” со ссылкой на приложение к внесенным поправкам в закон о бюджете на 2024–2026 годы.
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