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Нескучные технологии

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Ученые нашли у одного из шедевров Рембрандта «токсичный секрет»

Ученые нашли у одного из шедевров Рембрандта «токсичный секрет»

Гениальность творений Рембранта не дает покоя современным ученым. Исследователи научных центров Нидерландов и Германии, изучая одно из его полотен, столкнулись с интересной особенностью, объяснить которую оказалось непростым делом.

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