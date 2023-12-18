Ученые нашли у одного из шедевров Рембрандта «токсичный секрет»

Гениальность творений Рембранта не дает покоя современным ученым. Исследователи научных центров Нидерландов и Германии, изучая одно из его полотен, столкнулись с интересной особенностью, объяснить которую оказалось непростым делом.
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