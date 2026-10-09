Guardians' sixth-inning surge powers rally vs. White Sox, extends ALDS

Cleveland Guardians batters summoned desperate energy for a six-run sixth inning, rallying past the Chicago White Sox in Game 4 to extend the ALDS.
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