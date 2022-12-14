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«Акинфеев заиграл бы в «МЮ», «Реале», «ПСЖ» или «Барсе», если бы уехал пару лет назад». Ари о вратаре

«Акинфеев заиграл бы в «МЮ», «Реале», «ПСЖ» или «Барсе», если бы уехал пару лет назад». Ари о вратаре

Ари высоко отозвался о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве. «Акинфеев — легенда российского футбола, его знает вся страна! Он капитан сборной России.

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