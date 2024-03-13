Открытие сквера Горный в посёлке Красная Поляна 🗓 15 марта, 11:00 📍 У школы №65, Турчинского, 42 📍 Вход свободный 🗺 Интересный Сочи.
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Открытие сквера Горный в посёлке Красная Поляна 🗓 15 марта, 11:00 📍 У школы №65, Турчинского, 42 📍 Вход свободный 🗺 Интересный Сочи.