Картонный полицейский у банкомата: спасёт или рассмешит? 🤔🤔🤔 В России на госзакупках появились лоты на ростовые фигуры полицейских из картона и пластика.
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Картонный полицейский у банкомата: спасёт или рассмешит? 🤔🤔🤔 В России на госзакупках появились лоты на ростовые фигуры полицейских из картона и пластика.
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