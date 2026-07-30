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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Картонный полицейский у банкомата: спасёт или рассмешит

Картонный полицейский у банкомата: спасёт или рассмешит? 🤔🤔🤔 В России на госзакупках появились лоты на ростовые фигуры полицейских из картона и пластика.

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