BIAL Foundation: Кристоф Кох связал загадку сознания с физикой

Один из самых известных нейробиологов мира Кристоф Кох на 15-м симпозиуме "Behind and Beyond the Brain" поставил под сомнение центральный тезис материализма — что сознание полностью порождается физическими процессами мозга.
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