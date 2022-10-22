Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

86 подписчиков

Кормье про бой Махачев – Оливейра: «Мы чувствуем, что Ислам может проиграть, поэтому поединок настолько хорош»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье дал прогноз на бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх