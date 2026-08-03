Путин назначил Догадкина послом России в Сирии

Российский лидер Владимир Путин назначил Дмитрия Догадкина послом России в Сирии. «Назначить Догадкина Дмитрия Николаевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике», — говорится в документе на портале опубликования правовых актов.
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